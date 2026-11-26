ज्ञानेश कुमार को हटाएं, उनके रहते SIR का सरल होना संभव नहीं, विधानसभा में राधाकृष्ण किशोर ने की CEC को हटाने की मांग
बुधवार को झारखंड विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई। इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को हटाए बिना एसआईआर का सरल होना संभव नहीं है।
झारखंड विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसआईआर पुनरीक्षण का समय बढ़ाया जाए। प्रक्रिया को सरल बनाएं, ताकि एक भी नाम नहीं छूटे। ये कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद पर रहते नहीं हो सकता। उन्होंने भारत सरकार से ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई।
सरकार का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में सात बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी पर लोगों को ऐसी परेशानी नहीं हुई थी। भाजपा 2014 से ही सरकार में है, अब तक उन्होंने एसआईआर क्यों नहीं कराया। जब लगा कि हिंदुवाद का नारा काम नहीं करेगा तब वो ये काम कर रहे हैं, जानबुझकर भारत के नागरिकों को वोटर लिस्ट से अलग कर उन्हें अधिकार से वंचित किया जा रहा है। एसआईआर का इसलिए विरोध हो रहा है। किशोर ने कहा कि 20 साल पहले उग्रवाद हावी था। एमसीसी और टीपीसी जैसे संगठन लोगों को वोट डालने पर जान से मारने की धमकी देते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी उस वक्त उग्रवादी थे और अब भाजपा पोषित निर्वाचन भी लोगों को अधिकार से वंचित करने का काम कर रही है। गांवों में लोग कह रहे हैं कि जब वे गुलाम थे, तब भी इतनी परेशानी नहीं थी।
मतदाता पर ही प्रमाण देने की जिम्मेदारी
राधाकृष्ण किशोर ने एसआईआर की प्रक्रिया में प्रमाण देने की जिम्मेदारी मतदाताओं पर डालने को लेकर भी आपत्ति जतायी। उन्होंने कहा कि भारत का नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु पूरी करना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना मतदाता बनने की बुनियादी शर्तें हैं। किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए। लेकिन, जब तक वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाण नहीं देता, तब तक उसे वैध मतदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।
मताधिकार से वंचित कर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का आरोप
वित्त मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की प्रक्रिया के कारण लाखों भारतीयों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है, क्योंकि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिल पाता। उन्होंने एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया को बेमानी और मनमानी बताते हुए कहा कि किसी भी तरह की दलील देकर ऐसी प्रक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
38% से अधिक मतदाता सूची से बाहर या संदेह के घेरे में
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं को नाम की वर्तनी में मामूली अंतर और उम्र संबंधी विसंगतियों के आधार पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में कुल 2.64 करोड़ मतदाता हैं, पर पहले चरण के ड्राफ्ट में केवल 2.21 करोड़ के नाम प्रकाशित किये गये हैं। करीब 16% के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं। कुल मतदाताओं में 38% से अधिक या तो ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हैं या फिर संदेह के घेरे में रखकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। ड्राफ्ट में शामिल मतदाताओं में से 27% को संदेहास्पद मानते हुए नोटिस दिया गया।
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