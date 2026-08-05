झारखंड में आज जारी होगी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट, SIR में कब तक दावा कर सकेंगे छूटे हुए लोग; ECI ने दिया समय
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का बुधवार को प्रकाशन होगा। यह सूची सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का बुधवार को प्रकाशन होगा। यह सूची सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम द्वारा बनने वाली मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है। जिस प्रकार विगत के एसआईआर वाली मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है, उसी प्रकार भविष्य में भी वर्तमान के एसआईआर से संबंधित डॉक्यूमेंट की महत्ता रहेगी।आइए जानते हैं वोटर्स अपना नाम कैसे देख सकेंगे
के. रवि कुमार ने कहा कि प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, विवरण या अन्य प्रविष्टियों का प्रत्येक मतदाता स्वयं अवलोकन कर सकता है। अगर राज्य के किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वह पांच अगस्त से जल्द से जल्द फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि पात्र भारतीय नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के ई-सीनेट एप्लिकेशन को अवश्य डाउनलोड करें। इसके माध्यम से फॉर्म-6 भरने, मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने और अन्य जानकारियों को सहजता से जाना जा सकता है।
न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान भी आज चलेगा
के. रवि कुमार ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से पांच अगस्त को ही 11 बजे से एक बजे तक न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी मतदाताओं, शैक्षणिक संस्थानों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2, वोलेंटियर्स, बीएलओ सहित एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर से अपील की है कि वे पांच अगस्त को हैशटैग अभियान से जुड़े और अपने फोटोज, वीडियो को हैशटैग न्यू वोटर्स के साथ अपने शोसल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करें।
कैसे देखें मतदाता सूची के प्रारूप में अपना नाम
- मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन : शाम चार बजे
- ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा प्रारूप का प्रकाशन
- मतदाता सूची और एएसडीडी सूची देख सकेंगे मतदाता
- सभी मतदान केंद्रों पर ऑफलाइन उपलब्ध रहेगी सूची
- निर्वाचन विभाग के वेबसाइट पर मतदाता सूची और एएसडीडी सूची के रहेंगे लिंक
- लिंक में अपना नाम, नया मतदान केंद्र, विधानसभा संख्या डालकर ले सकेंगे जानकारी
बूथों पर नाम और विवरण का करें सत्यापन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत बुधवार को रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट) सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान संबंधित बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे पांच अगस्त को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण का सत्यापन अवश्य करें।
यदि नाम, पता, आयु, लिंग या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले आवश्यक संशोधन किया जा सके। डीसी ने कहा कि त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने में सभी पात्र मतदाता जिला प्रशासन का सहयोग करें। इससे निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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