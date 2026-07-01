काम की बात: झारखंड में SIR शुरू, घर-घर पहुंचने लगे फॉर्म; वोटरों को क्या करना होगा
झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मंगलवार से शुरू हो गया। 29 जुलाई तक एसआईआर चलेगा। बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने लगे हैं। इसमें लोगों के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं।
झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मंगलवार से शुरू हो गया। 29 जुलाई तक एसआईआर चलेगा। बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपने लगे हैं। हूल दिवस की छुट्टी के कारण पहले दिन डोर-टू-डोर कैपेंन धीमा रहा।
मंगलवार को अधिकांश बीएलओ ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय से गणना फॉर्म मिलने के बाद राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ बैठक भी की। मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म की दो कॉपी भरेंगे और उस पर अपना फोटो चिपका कर और हस्ताक्षर कर एक प्रति बीएलओ को लौटाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसे मतदाताओं द्वारा सत्यापित करते हुए उसमें अपने विगत के एसआईआर से संबंधित विवरण भर बीएलओ को जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से अपने बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
साथ ही, मतदाता के अनुपस्थिति में उनके पात्र मतदाता परिजन भी उनके स्थान पर इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की मैपिंग को दो स्तरीय से प्रक्रिया सत्यापित किया जाएगा। इसमें पहले स्तर पर बीएलओ सुपरवाईजर और दूसरे स्तर पर ईआरओ-एईआरओ की ओर से सत्यापित किया जाना है।
मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज
के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस अवसर पर जब बीएलओ घर-घर आये तो वैसे मतदाता जिनकी अभी भी विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है वे बीएलओ को अपना विवरण बताकर मैपिंग करा लें। जन्म तिथि के आधार पर अपना, अपने माता पिता में से किसी एक का या माता-पिता दोनों का विगत के एसआईआर से मैपिंग के क्रम में अपने बीएलओ से विवरण साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि पांच श्रेणी के मतदाता एब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड, डेथ, डुप्लिकेट और गैर भारतीय का मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में नाम शामिल नहीं किया जाएगा।
एसआईआर का हर स्तर पर हो रहा ऑडिट : के. रवि
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण सहभागी और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसका प्रत्येक स्तर पर ऑडिट किया जाता है और अपील का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा बीएलए को पूरी प्रक्रिया बताई जा चुकी है। इसके साथ–साथ सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भी उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फेज के शुभारंभ के अवसर पर जन–जन को इसके तथ्यों से अवगत कराया गया है। सभी जिलों के सोशल मीडिया हैंडल्स, मीडिया, डिजीटल क्रिएटर के माध्यम से हैशटैग झारखंड एसआईआर का उपयोग करते हुए एसआईआर से संबंधित तथ्यों को लाखों की संख्या में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किया गया, जो ग्लोबल ट्रेंडिंग में भी दिखा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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