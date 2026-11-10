काम की बात: SIR: झारखंड में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर एक और मौका, जुड़वा सकेंगे नाम
एसआईआर में एएसडीडी सूची में शामिल लोगों को एक बार और मौका मिलेगा। ऐसे लोग, जिनका नाम इस सूची में दर्ज हो गया है तो उन्हें साक्ष्य व दस्तावेज सौंपने होंगे।
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान एएसडीडी सूची में शामिल किए गए लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दोबारा जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा। इसके लिए संबंधित मतदाताओं को जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज जमा कराने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे।
चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने से रोकने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके तहत एएसडीडी सूची में शामिल लोगों को दस्तावेज जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। संबंधित मतदाताओं को अपने साक्ष्य और जरूरी कागजात बूथ लेवल ऑफिसर को सौंपने होंगे। इसके बाद उनके दावों की जांच कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
एएसडीडी सूची में शामिल लोगों को मिलेगा मौका
SIR के दौरान एएसडीडी सूची में ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाता है, जिनके बारे में अनुपस्थित होने, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने, डुप्लीकेट नाम होने या मृत्यु की जानकारी सामने आती है। अब ऐसी सूची में नाम दर्ज होने वाले लोगों को अपनी पात्रता साबित करने का अवसर दिया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति एएसडीडी सूची में शामिल है, लेकिन वह वास्तव में उस पते पर रहता है और मतदाता के रूप में पात्र है तो वह संबंधित दस्तावेज देकर अपना पक्ष रख सकेगा। इसके आधार पर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 भी लिए जाएंगे
चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 और फॉर्म-8 नियमित रूप से स्वीकार करने का भी निर्णय लिया है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने से कुछ दिन पहले तक ये फॉर्म लिए जाएंगे। इसके जरिए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और मतदाता सूची में जरूरी संशोधन करने का अवसर मिलेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए।
लापरवाही करने वाले जिलों पर भी रहेगी नजर
मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में सभी जिलों की निगरानी की जाएगी। खास तौर पर उन जिलों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां मामलों के निपटारे की रफ्तार धीमी है। ऐसे जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
पर्यवेक्षक संबंधित जिलों में मामलों के निपटारे में देरी के कारणों का पता लगाएंगे और अपनी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्देश देगा। मामलों के निपटारे में लगातार पीछे रहने वाले जिलों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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