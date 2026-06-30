काम की बात: SIR in Jharkhand: झारखंड में आज से SIR, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, वोटरों को क्या करना होगा
झारखंड में आज से एसआईआर शुरू होने जा रहा है। आज से बीएलओ अधिकारी घर-घर जाएंगे। बीएलओ की ओर से मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
SIR in Jharkhand: झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। इसके तहत बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाएंगे और मतदाताओं की मैपिंग करेंगे। राज्य के 2,64,63,236 मतदाताओं में से 2,17,20,731 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो गई है। 47,42,505 वोटरों की मैंपिंग नहीं हो सकी है। इनमें एक से अधिक वोटर कार्ड वाले, मृतक, बाहरी के नाम काटे गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि इस चरण में बीएलओ मतदाता के घर जाएंगे और मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग सुनिश्चित कराएंगे। पिछले दिनों हुई मैपिंग की लिस्ट नागरिकता के लिए सुपीरियर दस्तावेज के रूप में माना गया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ की ओर से मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता उसे बिना देर किए आवश्यक जानकारी भर और हस्ताक्षर कर बीएलओ को लौटाएंगे। दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेंगे। मतदाता जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे, उनके नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में पांच अगस्त को प्रकाशित होंगे।
एसआईआर में कब क्या
● 29 जुलाई तक बीएलओ करेंगे घर-घर का दौरा
● 05 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन
● 04 सितंबर तक दावे, नोटिस 03 अक्तूबर तक, शुरुआत 5 अगस्त से
● 07 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
सियासी दलों ने 74,320 बीएलए-टू नियुक्त किए
रवि कुमार ने कहा कि अभी मान्यता प्राप्त सियासी दलों ने राज्य के विभिन्न बूथों पर 74,320 बीएलए-टू नियुक्त किए हैं। मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलए-टू की बैठक होगी। फिर फोटो ऐप पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।
इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ नहीं देने होंगे दस्तावेज
इन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त मतदाता को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग न कराने वाले वोटर विवरण देकर मैपिंग करा सकेंगे। अनुपस्थित, स्थायी तौर पर शिफ्ट, मृत व गैर भारतीय के नाम मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित नहीं होंगे। गैर भारतीय मतदाता को यदि इन्यूमरेशन फॉर्म मिलते हैं तो बिना हस्ताक्षर किए संबंधित बीएलओ को लौटा दें। इन्यूमरेशन फॉर्म में फर्जी घोषणा पत्र भरकर जमा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वोटरों को आज से इन्यूमरेशन फॉर्म
रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 जून से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और उसे भरवाकर प्राप्त करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ प्रत्येक परिवार से मतदाता सूची में दर्ज जानकारी तथा नए पात्र मतदाताओं, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का भी विवरण एकत्र करेंगे।
इन्यूमरेशन फॉर्म में मतदाता से विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) संख्या, नाम, पिता/ माता/ पति/ पत्नी का नाम, जन्म तिथि अथवा आयु, लिंग और पूरा पता दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) भी दर्ज किए जाएंगे। फॉर्म में यह घोषणा भी ली जाएगी कि संबंधित व्यक्ति उक्त पते पर सामान्य रूप से निवास करता है तथा भारत का नागरिक हैं। साथ ही परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के अन्य सदस्यों और मतदाताओं का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।
बीएलओ नए पात्र मतदाताओं (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) की जानकारी भी एकत्र करेंगे। वहीं, यदि परिवार का कोई सदस्य मृत हो चुका है, किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया है, उसका नाम दो स्थानों पर दर्ज है अथवा किसी अन्य कारण से मतदाता सूची से हटाया जाना है, तो उसका विवरण भी फॉर्म में दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीएलओ दस्तावेजों के मूल प्रमाण देखकर उनका विवरण फॉर्म में अंकित करेंगे। सामान्य परिस्थितियों में वे मतदाताओं के मूल दस्तावेज अपने पास नहीं रखेंगे, जब तक आयोग के विशेष निर्देश न हों। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में शामिल रहें।
रांची-हटिया विधानसभा में 55% ही पूरा हुआ कार्य
रांची। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता मैपिंग अभियान में झारखंड में 82.08 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रांची लोकसभा क्षेत्र के शहरी विधानसभा क्षेत्रों में अभियान की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। 29 जून तक की रिपोर्ट के अनुसार रांची विधानसभा में केवल 55.57 प्रतिशत और हटिया में 55.44 प्रतिशत मतदाताओं की ही मैपिंग हो सकी है, जो राज्य औसत से काफी कम है। रांची विधानसभा में कुल 3,94,773 मतदाताओं में से 2,19,365 की मैपिंग हुई है, जबकि 1,75,408 मतदाता अभी भी अनमैप्ड हैं। वहीं, हटिया विधानसभा में कुल 5,49,975 मतदाताओं में से 3,04,895 की मैपिंग हो सकी है और 2,45,080 मतदाताओं की मैपिंग बाकी है।
कांके विधानसभा में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहां कुल 5,02,628 मतदाताओं में से 3,37,767 की मैपिंग हुई है, जो 67.20 प्रतिशत है। जबकि, 1,64,861 मतदाता अभी भी अनमैप्ड हैं। इसके विपरीत ग्रामीण और अर्द्ध-ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में अभियान बेहतर रहा है। तमाड़ में 85.83 प्रतिशत, मांडर में 85.71 प्रतिशत और सिल्ली में 84.34 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। खिजरी विधानसभा में 73.97 प्रतिशत मैपिंग दर्ज की गई है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। मंगलवार से बीएलओ मतदाता के घर-घर जाकर मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से उनकी मैपिंग करेंगी।
राज्य में 47 हजार अनमैप्ड वोटरों की होगी मैपिंग
झारखंड में 2003 की मतदाता सूची से हुए मैपिंग में 47,42,505 मतदाता अनमैप्ड रह गये हैं। इसमें सबसे ज्यादा रांची जिले में 8,09,096 मतदाता और लोहरदगा जिले में सबसे कम 25,446 मतदाता अनमैप्ड हैं। इसके अलावा धनबाद में 5.27 लाख, पूर्वी सिंहभूम में 5.21 लाख, बोकारो में 3.74 लाख, गिरिडीह में 2.80 लाख और पलामू में 2.35 लाख मतदाता अनमैप्ड हैं। इसमें गैरहाजिर, परमानेंटली शिफ्टेड, डेथ, डुप्लिकेट और गैर भारतीय का मतदाता समेत वैसे मतदाता भी हैं, जिनकी पहचान नहीं की जा सकी। 30 जून से 29 जुलाई तक होने वाले एसआईआर में बीएलओ इनकी मैपिंग करेंगे। इस दौरान सभी 2.64 करोड़ मतदाता में जो भी इन्यूमरेशन फॉर्म भर कर और साइन कर वापस कर देगा, उनका नाम मतदाता सूची के प्रारूप में आएगा। वहीं, जिनकी त्रुटि दिखती है तो फिर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और बाद में दस्तावेज मांग कर उससे मिलान किया जाएगा।
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