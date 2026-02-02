धरती बंजर कर देंगे, धनबाद के सिंह मेंशन में बमबाजी की अमन गैंग के शंकर ने ली जिम्मेदारी

संक्षेप: सिंह मेंशन में रविवार देर रात कुछ बदमाशों ने बमबाजी की। इस वारदात की जिम्मेदारी अमन गैंग के शंकर ने ली है। उसने लेटर में चेतावनी दी है।

धनबाद में सरायढेला-गोविंदपुर सड़क पर स्टीलगेट के पास स्थित सिंह मेंशन में रविवार की देर रात किसी ने सुतली बम फेंक दिया। एक बम सिंह मेंशन के अंदर जबकि दूसरा गेट के पास फेंका गया। सुतली बम फटने के बाद मेंशन के अंदर अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात की जिम्मेदारी अमन गिरोह के शंकर ने ली है। उसने चेतावनी देते हुए कहा, जिस धरती में अमन का खून गिरा, उसे बंजर कर देंगे। सिंह मेंशन झरिया विधायक रागिनी सिंह और उनके पति पूर्व विधायक संजीव सिंह का आवास है। वारदात के वक्त वे आवास पर ही मौजूद थे।

वारदात के बाद फौरन मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के साथ सरायढेला और धनबाद थाना की टीम मौके पर पहुंची। सिंह मेंशन झरिया विधायक रागिनी सिंह और उनके पति पूर्व विधायक संजीव सिंह का आवास है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के फौरन बाद सिंह मेंशन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी ने संजीव सिंह से घटना की जानकारी ली। देर रात तक सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत कुमार और धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय सहित अन्य पुलिस अधिकारी सिंह मेंशन में कैंप कर रहे थे।

सीसीटीवी में दिखे दो अज्ञात बाइक सवार घटना रात करीब 11.40 बजे की है। सिंह मेंशन के सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर सवार होकर पहुंचे दो युवकों को बम फेंकते देखा गया। बाइक सवार कोलाकुसुमा की तरफ से आए और गोविंदपुर की तरफ निकल गए। बता दें कि संजीव सिंह ने मेयर चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।