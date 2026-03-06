अद्भुत मास्टरस्ट्रोक, हमारी राजधानी वॉशिंगटन कब हो गई? JMM ने बाबूलाल मरांडी से क्यों पूछा यह सवाल
भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए JMM ने लिखा, 'भाजपा के नेताओं को कम से कम इतना तो साबित करना चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। हर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुप्पी साध लेना और विदेशी ताकतों के आगे झुक जाना राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक अवसरवाद है।'
पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच दुनियाभर में तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने गुरुवार को भारतीय तेलशोधक कंपनियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट देने की घोषणा कर दी। इस घटनाक्रम को जहां भाजपा ने अपनी 'रणनीतिक तेल कूटनीति' की जीत बताया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस खबर को अमेरिकी ब्लैकमेल बताते हुए संप्रभु भारत का अपमान बताया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा और केंद्र पर तंज कसते हुए इस कदम को मास्टरस्ट्रोक बताया साथ ही पूछा कि, हमारे देश की राजधानी वॉशिंगटन कब हो गई?'
भारत को छूट देने की जानकारी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। इसी पोस्ट को JMM ने भी शेयर किया और इसके जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, 'हिंदी में इसका साफ़ मतलब है- अमेरिका जैसा कहे, वैसा ही हम करते जाएं। यानी राष्ट्रीय नीति नहीं, बल्कि विदेशी इशारों पर चलने वाली राजनीति।'
मरांडी को दी पत्र लिख साहस दिखाने की चुनौती
अपनी पोस्ट में जेएमएम ने लिखा, 'केंद्र सरकार से तो अब किसी स्वतंत्र रुख की उम्मीद ही नहीं बची, लेकिन कम से कम हमारे “पत्रवीर” बाबूलाल मरांडी जी इस मुद्दे पर एक कड़ा पत्र लिखने का साहस तो दिखा सकते हैं। या फिर वही पुराना जज़्बा दिखाइए और क़ुतुब मीनार से कूदने वाला बयान ही वापस ले लीजिए।'
'BJP नेता साबित करें- रीढ़ की हड्डी गायब नहीं हुई'
'देश की प्रतिष्ठा व संप्रभुता को अमेरिकी इशारों पर गिरवी रखा'
झामुमो ने आगे लिखा, 'आजादी के समय अंग्रेजों के साथ खड़े रहने की विरासत से आगे बढ़कर अब देश की प्रतिष्ठा और संप्रभुता को अमेरिकी इशारों पर गिरवी रखने की नई राजनीति चल रही है। राष्ट्रवाद के बड़े-बड़े भाषण देने वाले लोग आज बताएं देश पहले है या विदेशी स्वीकृति?'
अमेरिकी वित्त विभाग ने दी भारत को तेल खरीदने की अनुमति
भारत को दी गई इस छूट की जानकारी देते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के एनर्जी एजेंडा की वजह से तेल और गैस का प्रोडक्शन अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए, वित्त विभाग भारतीय तेल रिफाइनरियों को 30 दिन के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने की अस्थायी छूट दे रहा है।
अमेरिका बोला- इससे रूस को ज्यादा फायदा नहीं होगा
आगे उन्होंने लिखा, 'सोझ-समझकर दी गई इस कुछ दिन की छूट से रूस की सरकार को बहुत ज्यादा वित्तीय लाभ नहीं होगा क्योंकि यह अनुमति सिर्फ समुद्र में फंसे (तेल वाहक जहाजों में लदे) तेल की खरीद के लिए है।' बेसेंट ने भारत को अमेरिका का अनिवार्य सहभागी बताते हुए उम्मीद जतायी कि वह अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, ‘इस अस्थायी उपाय से दुनिया को ऊर्जा की आपूर्ति रोकने के ईरान के प्रयास विफल होंगे।’
हिंद महासागर में दो करोड़ बैरल कच्चा तेल उपलब्ध
विश्लेषकों का कहना है कि हिंद महासागर में इस समय अमेरिकी छूट के तहत आने वाला दो करोड़ बैरल कच्चा तेल उपलब्ध है जो भारत के चार दिन के औसत खरीद के बराबर है। भारत हर दिन औसतन 50 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात करता है।
बता दें कि पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को शुरू हुए संकट के बाद पिछले एक सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 19 प्रतिशत का उछाल आ चुका है। मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल के करीब थी जो अब 19 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 86 डॉलर पर पहुंच चुकी है। वहीं, रूस के साथ भारत के करार में कच्चे तेल की अधिकतम कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल तय की गई थी। (वार्ता इनपुट के साथ)
