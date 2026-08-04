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Simdega News: मोटरसाइकिल से गिरकर युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: ठेठईटांगर के जामपानी पुल के पास मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में निलिश कंडुलना नामक युवक घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने उसकी मदद की और उसे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

Simdega News: मोटरसाइकिल से गिरकर युवक घायल

Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के जामपानी पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घटना मंगलवार की है। घायल युवक की पहचान केरिया पाहनटोली निवासी निलिश कंडुलना के रुप में की गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। -

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