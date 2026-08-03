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Simdega News: शिवालय में जलाभिषेक कर ऑफिस जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा के ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में दरभंगा के निवासी सावन कुमार की मौत हो गई। वह टुकुपानी गांव में रहकर एयरटेल मोबाइल कंपनी में काम करता था। पूजा के बाद बाइक से ऑफिस जाते समय एक ट्रक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे उसकी गंभीर चोटें आई।

Simdega News: शिवालय में जलाभिषेक कर ऑफिस जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के कसडेगा के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बिहार के दरभंगा निवासी सावन कुमार नामक के रूप में की गई है। बताया गया कि मृतक युवक ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के टुकुपानी गांव में किराए में रहकर एयरटेल मोबाइल कंपनी में काम करता था। सोमवार को सावन टुकूपानी के शिव मंदिर से पूजा कर बाइक से अपने ऑफिस जा रहा था। इसी क्रम में एक मालवाहक ट्रक ने उसे धक्का मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल लाया गया।

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जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही सावन ने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र में गम का माहौल है।-

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