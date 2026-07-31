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Simdega News: फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: कराईगुड़ा के निवासी राजेंद्र राणा ने गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शुक्रवार को ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेजा और मामले की जांच शुरू की।

Simdega News: फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या

Simdega News: केरसई, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कराईगुड़ा डिपाटोली निवासी राजेंद्र राणा नामक युवक फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया। घटना गुरुवार के रात की है। बताया गया कि राजेंद्र राणा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के आलोक मे पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दिया। वहीं पुलिस युडी केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

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