Simdega News: विश्व आदिवासी दिवस पर खेल प्रतियोगिता आज से
Simdega News: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सोमवार से किया जाएगा। मौके पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 16 टीमों तथा
Simdega News: बानो। विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार से किया जाएगा। मौके पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 16 टीम तथा बालिका वर्ग की 8 टीम भाग लेंगी। बालक वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क 2500 रुपए व बालिका वर्ग के लिए दो हजार रुपए रखा गया है। विजेता टीमों को बड़ा एवं छोटा खस्सी पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। जबकि बालक वर्ग में सांत्वना पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति में अलबिनुस लुगुन, विकास लुगुन, विजय लकड़ा, समीर टोपनो, विल्सन लुगुन एवं सिमोन बडिंग शामिल हैं। -
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