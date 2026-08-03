Simdega News: पानी भरने के दौरान कुएं में गिरी महिला, डूबने से मौत
Simdega News: मालसड़ा गांव में सोमवार सुबह प्रमिला टेटे नामक महिला कुएं में डूब गई। पानी भरने के दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह कुएं में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।
Simdega News: बोलबा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मालसड़ा गांव में सोमवार की सुबह कुएं में डूबने से प्रमिला टेटे नामक महिला की मौत हो गई। प्रमिला सोमवार की सुबह कुंए से पानी भर रही थी। पानी खींचने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे कुएं के गहरे पानी में जा गिरी और डूबने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला। आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। -
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