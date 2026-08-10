Simdega News: द्वितीय सोमवारी पर जलाभिषेक आज
Simdega News: प्रखंड के अलिंगुड़ ओंकारेश्वर धाम में द्वितीय सोमवारी पर जलाभिषेक किया जाएगा। श्रद्धालुओं को सोमवार को अलिंगुड़ में जमा होने के लिए कहा गया है। जल का उठाव घघरी नदी से किया जाएगा और उसके बाद भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाएगा। पूजा-पाठ पुरोहित नीलांबर पंडा द्वारा किया जाएगा।
Simdega News: बोलबा, प्रतिनिधि।प्रखंड के अलिंगुड़ ओंकारेश्वर धाम में द्वितीय सोमवारी पर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को बजे से सभी श्रद्धालुओं को अलिंगुड़ में जमा होने को कहा गया है। बताया गया कि जल का उठाओ घघरीडीपा के घघरी नदी दर्शनीय स्थल में जल का उठाव किया जाएगा। इसके बाद महादेव शिव की जयकारे के साथ ओंकारेश्वर धाम में भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसमें पालेमुंडा, समसेरा, बोलबा,अलिंगुड़ से श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। वही पुरोहित नीलांबर पंडा के द्वारा विधिवत पूजा पाठ किया जाएगा।-
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