Simdega News: सिमडेगा और कोलेबिरा विस के 4.58 लाख मतदाताओं में 54,159 एएसडीडी

Simdega News: सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत डिजिटाइजेशन का काम शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। कुल 4,58,642 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया गया है। इनमें से 4,04,483 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं। एएसडीडी श्रेणी में 54,159 मतदाता शामिल हैं।

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। जिले के सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत डिजिटाइजेशन का काम शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 4,58,642 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा किया गया है। इनमें 4,04,483 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए। जबकि 54,159 मतदाताओं को एएसडीडी श्रेणी में डिजिटाइज किया गया है। इस तरह अब एक भी मतदाता का डिजिटाइजेशन लंबित नहीं है।

आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों की दिलचस्प तस्वीर यह है कि जिले के 4,58,642 मतदाताओं में 54,159 एएसडीडी श्रेणी में हैं। यानी करीब 11.81 प्रतिशत। दूसरे शब्दों में कहें तो हर आठ से नौ मतदाताओं में लगभग एक मतदाता एएसडीडी श्रेणी में दर्ज हुआ है। एएसडीडी यानी कि ऐसे मतदाता जिनका सामान्य गणना प्रपत्र नहीं मिल पाया या जिनकी स्थिति अनुपस्थित, दूसरी जगह स्थानांतरित, मृत अथवा एक से अधिक जगह नाम दर्ज जैसी पाई गई।

सिमडेगा विस में डिजिटाइजेशन सिमडेगा विस में 2,14,627 मतदाताओं के गणना प्रपत्र में डिजिटाइज किए गए

70-सिमडेगा विस क्षेत्र में कुल 2,46,883 मतदाता हैं। इनमें 2,14,627 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए गए हैं। जबकि 32,256 मतदाता एएसडीडी श्रेणी में डिजिटाइज हुए हैं। दोनों को मिलाकर सभी 2,46,883 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। प्रखंडवार देखें तो पालकोट में कुल 62,610 मतदाताओं में 54,909 के गणना प्रपत्र और 7,701 एएसडीडी डिजिटाइज हुए। पाकरटांड़ में 28,100 में 25,243 गणना प्रपत्र और 2,857 एएसडीडी, सिमडेगा में 86,925 में 74,881 गणना प्रपत्र और 12,044 एएसडीडी, केरसई में 30,614 में 26,429 गणना प्रपत्र और 4,185 एएसडीडी तथा कुरडेग में 38,634 में 33,165 गणना प्रपत्र और 5,469 एएसडीडी डिजिटाइज किए गए।

कोलेबिरा विस में डिजिटाइजेशन कोलेबिरा विस में 1,89,856 मतदाताओं के गणना प्रपत्र में हुआ है डिजिटाइजेशन

71-कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में भी कुल 2,11,759 मतदाताओं का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। इनमें 1,89,856 मतदाताओं के गणना प्रपत्र और 21,903 एएसडीडी डिजिटाइज किए गए। कोलेबिरा प्रखंड के 52,997 मतदाताओं में 48,283 गणना प्रपत्र और 4,714 एएसडीडी, जलडेगा के 47,880 में 42,421 गणना प्रपत्र और 5,459 एएसडीडी, बांसजोर के 19,808 में 17,296 गणना प्रपत्र और 2,512 एएसडीडी डिजिटाइज हुए। वहीं ठेठईटांगर के 67,327 मतदाताओं में 60,725 गणना प्रपत्र और 6,602 एएसडीडी, जबकि बोलबा के 23,747 मतदाताओं में 21,131 गणना प्रपत्र और 2,616 एएसडीडी डिजिटाइज किए गए।

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