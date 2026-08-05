Simdega News: पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन
Simdega News: ग्राम गेनमेर टोंगरीटोली के ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने 3 अगस्त को एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु के बाद मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। प्रदर्शन में स्थानीय नेता भी शामिल हुए और ज्ञापन सौंपा गया।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के गेनमेर टोंगरीटोली गांव के ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीण पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि 3 अगस्त को गेनमेर टोंगरीटोली निवासी र्षीय भीष्म सिंह पुल नहीं होने के कारण टोंगरीटोली नाला पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। धरना प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीण पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा उपलब्ध कराते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे।
ग्रामीणों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन अंचल निरीक्षक राजेश कुमार,प्रखंड सांसद प्रतिनिधि अजित कंडुलना एवं जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडुलना को सौंपा गया। धरना-प्रदर्शन में रौतिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष रोहित सिंह, रविंद्र सिंह, बालमुकुंद सिंह आदि उपस्थित थे।
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