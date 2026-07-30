Simdega News: चलती मालवाहक ट्रक में लगी आग, चालक-खलासी ने कूद कर बचाई जान
Simdega News: ठेठईटांगर के केरिया घाटी में एक मालवाहक ट्रक में आग लग गई। चालक और खलासी समय पर बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों ने अग्निशामक विभाग को सूचित किया, जिन्होंने आग पर काबू पाया। ट्रक में लदे सीमेंट और तिरपाल खराब हो गए। सांसद प्रतिनिधि और प्रखंड प्रमुख ने स्थिति का जायजा लिया। आग के कारणों की जांच जारी है।
Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। एनएच 143 के केरिया घाटी में बुधवार को एक चलती मालवाहक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते देख चालक और खलासी ने समय रहते ट्रक से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल दमकल विभाग और ठेठईटांगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक में लदे सीमेंट के बोरे और तिरपाल आग की चपेट में आ गए। वहीं पानी पड़ने से बड़ी मात्रा में सीमेंट भी खराब हो गया।
घटना की जानकारी मिलने पर सांसद प्रतिनिधि अमित डुंगडुंग और प्रखंड प्रमुख बिपिन पंकज मिंज घटनास्थल पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लेते हुए राहत कार्य में सहयोग किया। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष असफाक आलम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।