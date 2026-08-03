Simdega News: मालवाहक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक को आंशिक चोट
Simdega News: सिमडेगा के एस मोड़ के समीप एक मालवाहक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक को आंशिक चोटें आई हैं, लेकिन उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। घटना के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। जिले के एस मोड़ के समीप सोमवार को एक मालवाहक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक चालक को आंशिक चोटें आई हैं। इधर घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई। घटना में चालक को मामूली चोटें आई हैं और उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इधर घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। बताया गया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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