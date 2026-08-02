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Simdega News: विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर उवि में पौघरोपण कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर उवि, लचरागढ़ में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंत

Simdega News: विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर उवि में पौघरोपण कार्यक्रम

Simdega News: विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन बानो, प्रतिनिधि। विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर उवि, लचरागढ़ में पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रावास के भैया-बहनों ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ विभिन्न प्रकार के फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया। पौधरोपण के उपरांत सभी विद्यार्थियों ने यह संकल्प लिया कि वे केवल पौधे लगाकर अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करेंगे, बल्कि उनके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।

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उन्होंने पौधों को नियमित रूप से पानी देने, उनकी देखभाल करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का भी प्रण लिया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित संकुल प्रमुख संतोष दास ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण पूरे विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने जीवन में कम-से-कम एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। मौके पर स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

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