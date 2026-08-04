Simdega News: खेत में काम के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान की मौत
Simdega News: खरवागढ़ा गांव के 47 वर्षीय जोन लूगून की मंगलवार को खेत में वज्रपात के कारण मौत हो गई। मौसम खराब होने पर तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और वह घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के खरवागढ़ा गांव निवासी 47 वर्षीय जोन लूगून की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जोन मंगलवार की शाम वह खेत में काम के सिलसिले में गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुई। जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। -
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