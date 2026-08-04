Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Simdega News: खेत में काम के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

Simdega News: खरवागढ़ा गांव के 47 वर्षीय जोन लूगून की मंगलवार को खेत में वज्रपात के कारण मौत हो गई। मौसम खराब होने पर तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ और वह घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Simdega News: खेत में काम के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान की मौत

Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के खरवागढ़ा गांव निवासी 47 वर्षीय जोन लूगून की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जोन मंगलवार की शाम वह खेत में काम के सिलसिले में गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुई। जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। -

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।