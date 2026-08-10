Simdega News: हाथी खदेड़ने निकले थे ग्रामीण, दो की लौटी लाश

Simdega News: आदिवासी दिवस पर हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण, वन विभाग की कार्यशैली पर उठाया सवाल

Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि। हाथी खदेड़ने के दौरान शनिवार को लापता हुए कोनमेरला निवासी ग्रामीण कालू प्रधान का शव रविवार की सुबह जंगह से बरामद किया गया। कालू प्रधान की मौत हाथी के हमले के कारण शनिवार को ही हो चुकी थी। लेकिन रात होने के कारण ग्रामीण उनका शव नहीं खोज पाए थे। रविवार की सुबह जंगल से ग्रामीणों ने उनका शव बरामद किया। वहीं नुवेल बरला नामक ग्रामीण को भी हाथी ने शनिवार को ही पटक कर मार दिया था। इधर हाथी खदेड़ने निकले दो ग्रामीणों की मौत के बाद रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित सैकड़ों महिला-पुरुष रविवार की सुबह ही लाडो चौक के समीप पहुंचे और करीब छह घंटे तक सड़क जाम रखा।

ग्रामीणों की मांगें वहीं कालू प्रधान की मौत के बाद कोनमेरला चौक पर भी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि हाथियों के आतंक की जानकारी होने के बावजूद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा, परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी, हाथियों को खदेड़ने के लिए पर्याप्त टॉर्च, मशाल और पटाखे उपलब्ध कराने समेत कई मांगें रखीं। इधर भाजपा नेता सुजान मुंडा, मुखिया अनिमा तोपनो, प्रमुख जुसाफ लुगून, सुजान मुंडा, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन होरो समेत अन्य लोगों ने बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने हाथी प्रभावित क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था, हाथियों की लगातार निगरानी और ग्रामीणों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने की मांग की।

हंगामे के दौरान महिला-पुरुषों का आक्रोश जाम स्थल में अधिकारियों के पहुंचते ही भड़की महिलाएं लाडो चौक पर जाम की सूचना मिलते ही बीडीओ डॉ. प्रवीण कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर भikhारी राम पुलिस बल के साथ पहुंचे। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को देखते ही कई महिलाएं आक्रोशित हो गईं। महिलाओं ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लकड़ी से जुड़े मामलों में कार्रवाई और वसूली के लिए रात में भी वन विभाग के कर्मचारी पहुंच जाते हैं। लेकिन हाथी के हमले में दो ग्रामीणों की जान चली गई तो पीड़ित परिवारों की सुध लेने में देरी की जा रही है। कुछ महिलाएं आक्रोश में वन विभाग के कर्मियों से भिड़ने तक को तैयार हो गईं। मुखिया अनिमा तोपनो, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन होरो समेत अन्य लोगों ने समझा-बुझाकर महिलाओं को शांत कराया। महिलाओं ने कहा कि उन्हें मृतक का चेहरा तक देखने नहीं दिया जा रहा है।

प्रशासन का आश्वासन और सड़क जाम का हटना प्रशासन के आश्वासन पर छह घंटे बाद हटा जाम। बीडीओ डॉ. प्रवीण कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मृतकों के परिजनों को तत्काल 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता, राशन, अंबेडकर आवास, बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन समेत अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी। वन विभाग की ओर से मौके पर पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। साथ ही ग्रामीणों के बीच करीब 30 टॉर्च और हाथियों को खदेड़ने के लिए मशाल आदि सामग्री वितरित की गई। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण सड़क जाम हटाने को राजी हुए। करीब छह घंटे बाद लाडो चौक पर आवागमन सामान्य हुआ।

कोनमेरला में सड़क जाम इधर हाथी के हमले के बाद लापता चल रहे कोनमेरला खरवागढ़ा निवासी कालू प्रधान का शव रविवार सुबह ग्रामीणों ने जंगल से बरामद किया। शव मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने कोनमेरला चौक पर सड़क जाम कर दिया और वन विभाग से हाथियों के आतंक से तत्काल निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि शनिवार को नुवेल बरला की मौत और रविवार को कालू प्रधान का शव मिलने से स्पष्ट है कि क्षेत्र में हाथियों का खतरा गंभीर हो गया है। इधर सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर शांतिएल बागे, अर्जुन होरो, गुलशन मुंडू, सालमोन तोपनो, राफेल कंडुलना समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

विधायक की नाराजगी विधायक ने वन विभाग के प्रति जताया नाराजगी कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने भी हाथी के हमले में दो ग्रामीणों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वे इसी सत्र में आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागीय काफी उदासीन है और वे अपने डयूटी निभा रहे है। उन्होंने सरकार से भी इस दिशा में सार्थक पहल करने की बात कही है।

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पी6- जलडेगा के लाडो चौक पर रविवार को सड़क जाम कर हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग करते ग्रामीण

पी7- जलडेगा में रविवार को बीडीओ डॉ प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपते भाजपा नेता सुजान मुंडा सहित अन्य

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