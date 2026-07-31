Simdega News: सड़क हादसे में एक युवक की मौत
Simdega News: ठेठईटांगर क्षेत्र में पंडरीपानी के पास एक सड़क दुर्घटना में रितेश किंडो की मौत हो गई। वह अपने मित्र को घर छोड़ने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आकर पेड़ से टकरा गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के पंडरीपानी के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक मी मौत हो गई। घटना गुरुवार के देर रात की है। जानकारी के अनुसार बीरू पिंडाटांगर निवासी रितेश किंडो देर रात अपने मित्र को घर पहुंचाने के लिए ठेठईटांगर की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में पंडरीपानी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वह पेड़ से जा टकराया। घटना के बाद रितेश किंडो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। सूचना के आलोक में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस यूडी केस दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुट गई है।
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