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Simdega News: दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया के महत्व और टेलीकॉम उपभोक्ताओं के अधिकारों पर चर्चा की गई। छात्रों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

Simdega News: दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली के सौजन्य से एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य अब्राहम केरकेट्टा एवं संस्था की सीईओ बबीता कश्यप के द्वारा दीप जलाकर किया गया। मौके पर प्रगति एजुकेशनल एकेडमी के बबीता कश्यप के द्वारा टेलीकॉम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, इस क्षेत्र में देश काफी प्रगति किया है। उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत हुआ है। खास कर छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते समय किसी भी तरह के फॉर्म भरते समय या रुपए के लेन-देन करते समय काफी सावधानी बरतनी की बात कही गई।

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छात्र-छात्राओं एवं अन्य लोगों के द्वारा मोबाइल का उपयोग ऑनलाइन क्लास करने एवं सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं एवं सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। प्रशिक्षक डॉक्टर विकास चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया कि कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उपभोक्ताओं के साथ धोखा नहीं कर सकती है। कार्यक्रम के समापन अजीत अनूप, सरोज एक्का, संजीवन मिंज के द्वारा धन्यवाद देकर कार्यक्रम का समापन किया गया।

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