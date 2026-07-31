Simdega News: दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली के सौजन्य से एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य अब्राहम केरकेट्टा एवं संस्था की सीईओ बबीता कश्यप के द्वारा दीप जलाकर किया गया। मौके पर प्रगति एजुकेशनल एकेडमी के बबीता कश्यप के द्वारा टेलीकॉम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करते हुए कहा कि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, इस क्षेत्र में देश काफी प्रगति किया है। उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत हुआ है। खास कर छात्र-छात्राओं को सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते समय किसी भी तरह के फॉर्म भरते समय या रुपए के लेन-देन करते समय काफी सावधानी बरतनी की बात कही गई।