Simdega News: जिले में डिजिटाईजेशन का कार्य शत प्रतिशत पुर्ण
Simdega News: सिमडेगा जिले में एसआईआर का कार्य पूर्ण हो चुका है। दोनों विस क्षेत्रों में गणना प्रपत्र का वितरण और डीजिटाईजेशन का कार्य संपन्न किया गया है। कई मतदाता अबसेंट दिखाकर डिजिटाईजेशन कर दिए गए हैं। विशेष अभियान के जरिए मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त किया जा रहा है।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जिले में एसआईआर का कार्य शत प्रतिशत हो चुका है। जिले के दोनों विस सिमडेगा एवं कोलेबिरा में शत प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण एवं डीजिटाईजेशन का कार्य पुर्ण होने की बात कही गई है।
मतदाता डेटा का ट्रेस
लेकिन शत प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के क्रम में कई वैसे मतदाता जिन्होंने बीएलओ को अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था उन्हें अबसेंट दिखाकर डिजिटाईजेशन कर दिया गया है। हालांकि अंतिम दिन तक ऐसे मतदाताओं से विशेष अभियान चलाकर गणना प्रपत्र प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार सिमडेगा विस में एएसडीडी श्रेणी में कुल 31864 मतदाता शामिल है। इनमें लगभग पांच हजार मतदाता को अबसेंट दिखाया गया है जो ट्रेस नहीं हो पाए है। इसी तरह कोलेबिरा विस में एएसडीडी श्रेणी में कुल 21821 मतदाता शामिल है। जिसमें ट्रेस नहीं होने वाले अबसेंट मतदाता की संख्या लगभग एक हजार के करीब थी।
बुथ संख्या की जानकारी
सिमडेगा विस क्षेत्र के बुथ नम्बर 144 में कुल मतदाता 1373 है। जिसमें एएसडीडी श्रेणी में 372 है और इसमें 199 मतदाता अनट्रेस हैं। इसी तरह बुथ नम्बर 146 में एएसडीडी श्रेणी में 173 और 147 में 63 है। बताया गया कि 29 जुलाई तक प्राप्त गणना प्रपत्र के आधार पर पांच अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा।
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