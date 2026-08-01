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Simdega News: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट्स काउंसिल की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शनिवार को विद्यार्थियों के नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व और अनुशासन के विकास हेतु स्टूडेंट्स काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। प्राचार्या प्रफुलित लकड़ा ने छात्रों को आदर्श प्रतिनिधि बताते हुए स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

Simdega News: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट्स काउंसिल की बैठक आयोजित

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शनिवार को विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, अनुशासन, सहयोग एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के उद्देश्य से स्टूडेंट्स काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें एक जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना था।

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बैठक का उद्देश्य

बैठक की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्या प्रफुलित लकड़ा ने की। अपने संबोधन में उन्होंने स्टूडेंट्स काउंसिल के सदस्यों को विद्यालय का आदर्श प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि एक सच्चा छात्र नेता अपने व्यवहार, अनुशासन, समयपालन, ईमानदारी एवं सेवा भावना से अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनता है। उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यालय परिसर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सकारात्मक वातावरण, आपसी सम्मान एवं सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

शिक्षकों की भूमिका

इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक नबीस खलखो, चन्द्रशेखर मुंडा, नीरज ठाकुर, करिश्मा परवार उपस्थित रहे। सभी शिक्षकों ने स्टूडेंट्स काउंसिल के सदस्यों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों से अवगत कराया तथा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने, प्रार्थना सभा, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण तथा विद्यार्थियों की समस्याओं को उचित मंच तक पहुँचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई?
बैठक में विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, अनुशासन, सहयोग एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर चर्चा की गई।
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