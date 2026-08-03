Simdega News: संत वियन्नी पर्व के मौके पर मिस्सा पूजा आज
Simdega News: सिमडेगा के संत अन्ना महागिरजाघर में संत जोन मेरी वियन्नी पर्व पर विशेष मिस्सा पूजा का आयोजन मंगलवार को होगा। सुबह 5:30 बजे बिशप बिंसेंट बरवा द्वारा मिस्सा पूजा की जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। जानकारी पल्ली पुरोहित फा इग्नासियुस टेटे ने दी।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। संत अन्ना महागिरजाघर में संत जोन मेरी वियन्नी पर्व के मौके पर मंगलवार को विशेष मिस्सा पूजा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सुबह 5:30 बजे से बिशप बिंसेंट बरवा की अगुवाई में मिस्सा पूजा होगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया जाएगा। जानकारी पल्ली पुरोहित फा इग्नासियुस टेटे ने दी। -
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