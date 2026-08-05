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Simdega News: सांप काटने से ग्रामीण गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: बड़कादुइल पंचायत के तिलिंगबेड़ा गांव में जोनसन हेमरोम को मंगलवार रात एक सांप ने काट लिया। घटना के बाद, परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

Simdega News: सांप काटने से ग्रामीण गंभीर

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के बड़कादुइल पंचायत के तिलिंगबेड़ा निवासी जोनसन हेमरोम को मंगलवार देर रात करीब सांप ने काट लिया,जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों के द्वारा पीड़ित को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सक की स्थिति में पीड़ित का इलाज चल रहा है। -

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