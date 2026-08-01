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Simdega News: सांप काटने से वृद्धा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: ठेठईटांगर के बिझियाबांध गांव में महारंगी बड़ाईक की सांप काटने से शुक्रवार रात मौत हो गई। परिजन घायल को शनिवार सुबह सदर अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह अपने घर में सोयी हुई थी जब सांप ने उसे काटा।

Simdega News: सांप काटने से वृद्धा की मौत

Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के बिझियाबांध गांव निवासी महारंगी बड़ाईक की सांप काटने के कारण मौत हो गई। घटना शुक्रवार के रात की है। शनिवार की सुबह परिजन पीड़ित को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचे जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महारंगी बड़ाईक शुक्रवार की रात अपने घर में जमीन पर सोयी हुई थी। इसी क्रम में सांप उसे काट लिया। -

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