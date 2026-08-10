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Simdega News: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस मछली की दुकानें रहेगी बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिमडेगा में सभी मांस और मछली की दुकानें 15 अगस्त को बंद रहेंगी। नप के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद तिर्की ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्लास्टिक के तिरंगे की बिक्री पर भी रोक लगाई है, उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Simdega News: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस मछली की दुकानें रहेगी बंद

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि।स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस मछली की सभी दुकानें 15 अगस्त को बंद रहेगी। नप के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद तिर्की ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वालो पर नप की सुसंगत धाराओ के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्लास्टिक के तिरंगे की बिक्री भी नहीं करने की बात कही है। उन्होंने पकड़े जाने पर विधि सम्म्त कार्रवाई करने की बात कही है।-

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