Simdega News: बाबाधाम जाने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं, निजी वाहनों से रवाना हो रहे हैं कांवड़िये
Simdega News: श्रावणी मेले के लिए पूरे राज्य में विशेष ट्रेन और बस सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन सिमडेगा जिले में अब तक कोई खास परिवहन सुविधा शुरू नहीं हुई है। यहाँ श्रद्धालुओं की सीमित संख्या बाबाधाम जलाभिषेक के लिए जाती है। अधिकतर श्रद्धालु रांची या हटिया से यात्रा करते हैं।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले को लेकर जहां रांची सहित राज्य के कई जिलों में विशेष ट्रेन और बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं सिमडेगा जिले में अब तक ऐसी कोई विशेष परिवहन सुविधा शुरू नहीं की गई है। स्थानीय स्तर पर न तो बाबाधाम के लिए स्पेशल बस चलाई जा रही है और न ही किसी विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। जिले से हर वर्ष सीमित संख्या में श्रद्धालु बाबाधाम जलाभिषेक के लिए रवाना होते हैं। इसी कारण अब तक अतिरिक्त परिवहन सुविधा की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। अधिकांश श्रद्धालु रांची अथवा हटिया होकर ट्रेन का सहारा लेते हैं।
जबकि कई श्रद्धालु निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।