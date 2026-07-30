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Simdega News: बाबाधाम जाने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं, निजी वाहनों से रवाना हो रहे हैं कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: श्रावणी मेले के लिए पूरे राज्य में विशेष ट्रेन और बस सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन सिमडेगा जिले में अब तक कोई खास परिवहन सुविधा शुरू नहीं हुई है। यहाँ श्रद्धालुओं की सीमित संख्या बाबाधाम जलाभिषेक के लिए जाती है। अधिकतर श्रद्धालु रांची या हटिया से यात्रा करते हैं।

Simdega News: बाबाधाम जाने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं, निजी वाहनों से रवाना हो रहे हैं कांवड़िये

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले को लेकर जहां रांची सहित राज्य के कई जिलों में विशेष ट्रेन और बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं सिमडेगा जिले में अब तक ऐसी कोई विशेष परिवहन सुविधा शुरू नहीं की गई है। स्थानीय स्तर पर न तो बाबाधाम के लिए स्पेशल बस चलाई जा रही है और न ही किसी विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। जिले से हर वर्ष सीमित संख्या में श्रद्धालु बाबाधाम जलाभिषेक के लिए रवाना होते हैं। इसी कारण अब तक अतिरिक्त परिवहन सुविधा की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। अधिकांश श्रद्धालु रांची अथवा हटिया होकर ट्रेन का सहारा लेते हैं।

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जबकि कई श्रद्धालु निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। -

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