Simdega News: मारवाड़ी युवा मंच कांवडियों के लिए करेगा विशेष सेवा शिविर आयोजित
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के लचरागढ़ में एक अगस्त से कांवडियों के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर हनुमान मंदिर परिसर में होगा, जहाँ यात्रियों को निःशुल्क भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। मंच के सदस्य भोजन वितरण, प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के लचरागढ़ में मारवाडी युवा मंच द्वारा कांवडियों के लिए एक अगस्त से सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि सह शिविर हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। बताया गया कि शिविर में हाटिंघोड़े से पंपापुर जाने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंच के सदस्यों द्वारा कांवड़ियों की सेवा के उद्देश्य से पूरे दिन भोजन वितरण के साथ-साथ प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक चिकित्सीय सहायता की भी व्यवस्था रहेगी। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।