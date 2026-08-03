Simdega News: फुटबॉल मैच के दौरान विवाद, लोहे की सरिया से हमला, एक गंभीर घायल
Simdega News: मुस्लिम बस्ती में आपसी विवाद के दौरान शाहनवाज हुसैन नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फुटबॉल मैदान पर कहासुनी के बाद अल्तमश कुरैशी ने लोहे की सरिया से हमला किया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसने पुलिस में शिकायत दी है। मामले की जांच जारी है।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती में आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान शाहनवाज हुसैन के रूप में हुई है। मुस्लिम बस्ती स्थित फुटबॉल मैदान में मैच चल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर शाहनवाज हुसैन और अल्तमश कुरैशी के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि आवेश में आकर अल्तमश कुरैशी ने लोहे की सरिया से शाहनवाज हुसैन के सिर पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल बानो सीएचसी पहुंचाया गया।
जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में घायल शाहनवाज हुसैन ने बानो थाना में अल्तमश कुरैशी के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।-
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