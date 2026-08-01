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Simdega News: विज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं: कुसुमलता टोपनो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: गोस्सनर इंगलिश मीडियम स्कूल में शनिवार को साईंस एवं आर्टस इग्जिविशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उदघाटन खूंटीटोली हाई स्कूल की प्राचार्या कुसूमलता

Simdega News: विज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं: कुसुमलता टोपनो

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। गोस्सनर इंगलिश मीडियम स्कूल में शनिवार को साईंस एवं आर्टस इग्जिविशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उदघाटन खूंटीटोली हाई स्कूल की प्राचार्या कुसुमलता टोपनो ने फीता काटकर किया। मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने तथा वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित आकर्षक और नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए।

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उत्साहवर्धन

विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट कृषि, स्वच्छ ऊर्जा तथा डिजिटल teknोली से जुड़े मॉडल प्रदर्शित कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रभावी माध्यम भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासु बने रहने और नवाचार की दिशा में निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

भागीदारी

कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। प्रदर्शनी ने सभी आगंतुकों को विज्ञान के प्रति नई प्रेरणा और जागरूकता का संदेश दिया। मौके पर स्कूल के पूर्व वार्ड पार्षद शैलेश केरकेटटा, प्राचार्य निखिल सिरिल लकड़ा, फुलजेंस लकड़ा, मिस्सा श्वेता हरि, सुचित हेरेंज, नुतन किंडो, प्रीति तिर्की, प्रीति एक्का, अमृत मिंज, संदीप टेटे आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

यह एसमेंट कब आयोजित किया गया था?
यह एसमेंट शनिवार को आयोजित किया गया था।
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