Simdega News: जामपानी पल्ली में धूमधाम से मनाया गया संत जॉन मेरी बियन्नी पर्व
Simdega News: जामपानी पल्ली में रविवार को संत जॉन मेरी बियन्नी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। पल्ली पुरोहित फादर गाब्रियल डुंगडुंग ने विशेष मिस्सा पूजा का संचालन किया। उन्होंने संत के संदेश की चर्चा की, जिसमें सेवा, समर्पण और विश्वास का महत्व बताया गया। अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी समारोह में उपस्थित थे।
Simdega News: ठेठईटांगर, प्रतिनिधि।प्रखंड के जामपानी पल्ली में रविवार को पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी बियन्नी का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष मिस्सा पूजा का आयोजन किया गया। मिस्सा पूजा का संचालन पल्ली पुरोहित सह डीन फादर गाब्रियल डुंगडुंग ने किया। उनका सहयोग फादर संदीप कुमार खेस्स और फादर अमित कुजूर ने किया। फादर गाब्रियल ने कहा कि संत जॉन मेरी बियन्नी का संदेश था कि ईश्वर को जो पसंद है, वही कार्य करें और ईश्वर की योजना को जानने का प्रयास करें। उनके जीवन से हमें सेवा, समर्पण और विश्वास की प्रेरणा मिलती है।
मौके पर विलियम केरकेट्टा, सिस्टर सीमा मिंज, अनिल बिलुंग, शांति मिंज, एडलिन टेटे, विजय सोरेंग, सुनील केरकेट्टा, राजेश टोप्पो, फेलिक्स सोरेंग, विजय आदि उपस्थित थे।-
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