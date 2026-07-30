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Simdega News: बानो के जराकेल-कनारोआं सड़क बदहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: जराकेल से कनारोआं तक जाने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि लाल मिट्टी डालने के कारण यहां वाहन और पैदल चलना भी संभव नहीं रहा। बारिश के बाद सड़क कीचड़ में बदल गई है जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की गई है।

Simdega News: बानो के जराकेल-कनारोआं सड़क बदहाल

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के जराकेल से कनारोआं तक जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गयी है। सड़क पर संवेदक द्वारा लाल मिट्टी डाल दिए जाने के कारण अब न तो वाहन चल पा रहे हैं और न ही आम लोगों का पैदल चलना संभव हो पा रहा है।

सड़कों की deteriorating स्थिति

बरसात शुरू होते ही यह सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। जिससे प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले सड़क मरम्मत के नाम पर संवेदक द्वारा यहां लाल मिट्टी डाली गई थी। लेकिन मिट्टी डालने के बाद न तो उसे समतल किया गया, न पानी का छिड़काव हुआ और न ही कोई अन्य व्यवस्थित कार्य किया गया।

ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क जराकेल, कानोरिवा सहित आसपास के आधा दर्जन गांवों को मुख्य बाजार और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है। इसी सड़क से होकर लोग इलाज, पढ़ाई और रोजमर्रा के काम के लिए आते-जाते हैं। लेकिन सड़क की बदहाली के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत के लिए क्या मांग की है?
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।
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