Simdega News: सड़क हादसों ने बढ़ाई चिंता, सात महीने में 89 दुर्घटनाओं में 75 लोगों की मौत

Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वर्ष 2026 में 27 जुलाई तक जिले में 89 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 75 लोगों की जान चली गई, जबकि 63 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बढ़ते हादसों को देखते हुए डीसी कंचन सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

बुधवार को डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट, हिट एंड रन और राष्ट्रीय उच्च पथ-143 की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने दुर्घटना संभावित स्थानों का संयुक्त निरीक्षण कर साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, क्रैश बैरियर और अन्य सुरक्षा इंतजाम करने को कहा। एनएच-143 पर बने गड्ढों की मरम्मत और सड़क किनारे मिट्टी भरने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जनवरी से जून तक 16 हिट एंड रन मामले दर्ज हुए हैं। वहीं जून में 365 वाहनों की जांच में 136 का ऑनलाइन चालान कर 8,04,933 रुपये जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त ने लंबित हिट एंड रन मामलों के शीघ्र निष्पादन के साथ प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।