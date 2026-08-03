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Simdega News: विधायक ने सुनी हाथी पीडि़त ग्रामीणों की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: प्रखंड के रेंगारिह एवं समसेरा क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए विधायक नमन विक्सल कोंगाडी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से नुकसान की जानकारी ली और सुरक्षा के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया। विधायक ने वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर नुकसान का आकलन करने का आश्वासन दिया।

Simdega News: विधायक ने सुनी हाथी पीडि़त ग्रामीणों की समस्या

Simdega News: बोलबा/ठेठईटांगर,प्रतिनिधि। प्रखंड के रेंगारिह एवं समसेरा क्षेत्र में हाथियों के लगातार बढ़ते उत्पात को देखते हुए विधायक नमन विक्सल कोंगाडी ने प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

स्थल निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से मुलाकात कर हाथियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। स्थल निरीक्षण के दौरान विधायक ने देखा कि कई स्थानों पर हाथियों ने सुरक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री को तोड़ दिया है।

किसानों की समस्या

इसके अलावा किसानों की खेतों में लगी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर प्रभावित किसानों ने हाथियों के कारण हो रही लगातार क्षति से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने हाथियों को आबादी से दूर भगाने के लिए पटाखा, तेल, मोबिल सहित अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया।

सतर्कता और समन्वय

उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने, रात के समय समूह में रहने तथा वन विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की। विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर हाथियों के उत्पात पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

किसानों को सहायता

उन्होंने प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया तथा संबंधित अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। मौके पर रावेल लकड़ा, संजय कुजुर सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने ग्रामीणों से किस बारे में जानकारी ली?
विधायक ने ग्रामीणों से हाथियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की जानकारी प्राप्त की।
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