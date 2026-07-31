Simdega News: बदलते मौसम में बढ़ रहे मौसमी बीमारी के मरीज
Simdega News: सिमडेगा में बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार, फ्लू और सर्दी-खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल में हर दिन 300 से 400 मरीज आ रहे हैं, जिसमें 60 प्रतिशत वायरल और फ्लू से पीड़ित हैं। सिविल सर्जन ने लोगों से सावधानी बरतने और डॉक्टर से जांच कराने की अपील की है।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। जिले में बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है।लगातार बारिश के कारण वायरल बुखार, फ्लू, सर्दी-खांसी और शरीर दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे अधिक दबाव सदर अस्पताल सिमडेगा पर पड़ रहा है। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 300 से 400 तक मरीज आ रहे हैं।
मरीजों की स्थिति
इन मरीजों में 60 प्रतिशत से अधिक वायरल और फ्लू से पीड़ित बताए जा रहे हैं। वहीं भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ने से वार्ड के सभी बेड भर चुके हैं। सुबह से ही ओपीडी में पर्ची कटाने और डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। कई मरीजों ने बताया कि बढ़ती भीड़ के कारण जांच और इलाज में पहले की तुलना में अधिक समय लग रहा है।
डॉक्टरों की राय
इधर सिविल सर्जन डॉ. सुंदर मोहन सामाद ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अस्पताल में आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं और चिकित्सकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने लोगों से बुखार या फ्लू के लक्षण दिखने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से जांच कराने, पर्याप्त पानी पीने, साफ-सफाई रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की।
-
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।