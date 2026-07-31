Simdega News: जनता के सहयोग और विश्वास से हो रहा है विकास: भूषण
Simdega News: सिमडेगा, विधायक भूषण बाड़ा ने गुड़गुड़टोली खारवा टोली में सार्वजनिक शौचालय का शिलान्यास किया। विधायक ने ग्रामीणों से अपील की कि वे निर्माण कार्य में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ समाज की बुनियाद है और शौचालय के निर्माण से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी।
Simdega News: सिमडेगा, प्रतिनिधि। विधायक भूषण बाड़ा ने गुड़गुड़टोली खारवा टोली में विधायक मद से बनने वाले सार्वजनिक शौचालय का शिलान्यास किया।
कार्यक्रम की शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत पादरी जेम्स जोजो ने प्रार्थना के साथ की और निर्माण कार्य के सफल एवं जनकल्याणकारी होने की कामना की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक समाज की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है और हर गांव तक आवश्यक विकास कार्य पहुंचाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शौचालय के निर्माण से विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काफी सुविधा मिलेगी। खुले में शौच की समस्या पर अंकुश लगेगा, स्वच्छ वातावरण का निर्माण होगा तथा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी।
ग्रामीणों से अपील
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि निर्माण कार्य में सहयोग करें और शौचालय बनने के बाद उसकी साफ-सफाई एवं रखरखाव की सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं। ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। विधायक ने कहा कि उनकी कोशिश है कि क्षेत्र के हर गांव में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्व cleanliness जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। जनता के सहयोग और विश्वास से विकास की यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और आगे भी जनहित के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में जिला सचिव विनय तिग्गा, शशि गुड़िया, लखन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित थे।
प्रश्नोत्तर
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