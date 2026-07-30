Simdega News: लापता युवती के सकुशल बरामदगी को लेकर रौतिया समाज ने किया धरना प्रदर्शन
Simdega News: बानो में लापता अंजना कुमारी और सरिता कुमारी की सकुशल बरामदगी के लिए रौतिया समाज ने धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रशासन से युवतियों का जल्द पता लगाने की मांग की। पुलिस ने खोज अभियान तेज करने का आश्वासन दिया और आम लोगों से जानकारी साझा करने की अपील की।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र से लापता अंजना कुमारी और सरिता कुमारी की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर गुरुवार को रौतिया समाज के बैनर तले बानो बिरसा मुंडा चौक पर धरना-प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए तथा प्रशासन से दोनों युवतियों का जल्द पता लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर कहा कि दोनों युवतियों के लापता होने से उनके परिजन काफी परेशान हैं और पूरे समाज में चिंता का माहौल है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से विशेष टीम गठित कर खोज अभियान तेज करने की मांग की। धरना के दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले की जांच में तेजी लाने का आश्वासन दिया।
पुलिस ने बताया कि आसपास के जिलों में भी सूचना भेजी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं, परिजनों ने आम लोगों से अपील की कि यदि किसी को दोनों युवतियों के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम थाना या परिवार को सूचित करने का आग्रह किया है। बताया गया कि 17 जुलाई को युवती के परिजनों ने संबंधित थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था।
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