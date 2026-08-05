Simdega News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक
Simdega News: बानो में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस संबंधी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सुधीर डांग की अध्यक्षता में धूमधाम से समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में झंडोत्तोलन, परेड, सुरक्षा, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मुख्य समारोह एस.एस. प्लस टू उवि बानो में होगा।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड प्रमुख सुधीर डांग की अध्यक्षता में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में झंडोत्तोलन,परेड, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत आपूर्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात प्रबंधन तथा पुरस्कार वितरण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह एस.एस. प्लस टू उवि बानो में आयोजित होगा। बैठक में जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडुलना, थाना प्रभारी श्याम नंदन सिंह,विधायक प्रतिनिधि जगदीश बागे, मुखिया सोमवारी कैथवार, सीता कुमारी, सोमा पाहन, विश्वनाथ बड़ाइक सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।