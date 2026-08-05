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Simdega News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: बानो में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस संबंधी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सुधीर डांग की अध्यक्षता में धूमधाम से समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में झंडोत्तोलन, परेड, सुरक्षा, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मुख्य समारोह एस.एस. प्लस टू उवि बानो में होगा।

Simdega News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड प्रमुख सुधीर डांग की अध्यक्षता में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में झंडोत्तोलन,परेड, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत आपूर्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात प्रबंधन तथा पुरस्कार वितरण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह एस.एस. प्लस टू उवि बानो में आयोजित होगा। बैठक में जिला परिषद सदस्य बिरजो कंडुलना, थाना प्रभारी श्याम नंदन सिंह,विधायक प्रतिनिधि जगदीश बागे, मुखिया सोमवारी कैथवार, सीता कुमारी, सोमा पाहन, विश्वनाथ बड़ाइक सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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