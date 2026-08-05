Simdega News: जनगणना 2027 के द्वितीय चरण को लेकर तैयारी तेज

Simdega News: भारत की जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने द्वितीय चरण की तैयारियों को गति दे दी है। उपायुक्त कंचन सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सभी चार्ज पदाधिकारियों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया। उन्होंने आंकड़ों के सही संकलन और प्रविष्टि पर जोर दिया।

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। भारत की जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने द्वितीय चरण की तैयारियों को गति दे दी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी कंचन सिंह ने की। कार्यक्रम में एसी गिरिजा शंकर महतो ने डीसी का बुके देकर स्वागत किया। वहीं जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची से पहुंचे सहायक निदेशक आशुतोष कुमार बीसी एवं सांख्यिकीय अन्वेषक प्रतीक कुमार सिंह का भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी चार्ज जनगणना पदाधिकारियों तथा चार्ज पदाधिकारियों द्वारा नामित राजस्व एवं अन्य कर्मियों ने भाग लिया।

जनगणना की प्रक्रिया प्रशिक्षण के दौरान भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के लिए आवश्यक आंकड़ों के संकलन एवं संधारण की प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी चार्ज पदाधिकारियों एवं नामित कर्मियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से प्राप्त करने तथा जनगणना कार्य को पूरी जिम्मेदारी एवं समन्वय के साथ संपादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सिमडेगा जिले ने जनगणना 2027 से संबंधित कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित कर राज्य एवं देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अब द्वितीय चरण में भी सभी पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें और जिले का नाम रोशन करें। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनगणना देश के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विकास की योजनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध कराती है।

आंकड़ों का महत्व जनसंख्या, आवास, आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं से संबंधित सही आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आंकड़ों के संकलन एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आंकड़े का सावधानीपूर्वक सत्यापन करते हुए शुद्ध, सटीक एवं त्रुटिरहित आंकड़ों का संधारण सुनिश्चित करने की बात कहीं। मौके पर जिला स्तरीय कई पदाधिकारी उपस्थित थे।