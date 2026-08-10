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Simdega News: गिरदा के पोस्ट मास्टर का हार्ट अटैक से निधन, शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: गिरदा क्षेत्र के पोस्ट मास्टर आबिद मियां का शनिवार को हार्ड अटैक के कारण निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन ने क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है। क्षेत्र के लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी याद में संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

Simdega News: गिरदा के पोस्ट मास्टर का हार्ट अटैक से निधन, शोक

Simdega News: बानो, प्रतिनिधि।प्रखंड के गिरदा क्षेत्र से पोस्ट मास्टर आबिद मियां का शनिवार की हार्ड अटैक के कारण निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से उनके क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। लोगों ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।-

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