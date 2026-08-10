Simdega News: पुलिस की तत्परता से जम्मू से सकुशल बरामद हुई युवती
Simdega News: 19 वर्षीय युवती को पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। उसकी गुमशुदगी की सूचना 11 जुलाई को उसके पिता ने बानो थाना में दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए युवती को जम्मू कश्मीर से सुरक्षित बाहर निकाला।
Simdega News: बानो, प्रतिनिधि।पुलिस की तत्परता और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से थाना क्षेत्र से गुमशुदा 19 वर्षीय युवती को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि 11 जुलाई को युवती के पिता ने बानो थाना में अपनी 19 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की लिखित सूचना दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। मामले में बानो थाना कर पुलिस ने जांच शुरू की। युवती के बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान की मदद से पुलिस ने युवती को जम्मू कशमीर से सकुशल बरामद कर लिया।
इधर पुलिस ने युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।-
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