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Simdega News: पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं अड्डेबाजी के विरुद्ध छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में पुलिस ने बाजार, हाट और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान, पुलिस ने कई स्थानों पर छापामारी की और अवैध शराब पकड़ ली। कुछ महिलाएं मौके से भाग गईं। पुलिस ने जब्त की गई शराब को विनष्ट कर दिया।

Simdega News: पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं अड्डेबाजी के विरुद्ध छापेमारी

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पुलिस द्वारा बाजार, हाट, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री तथा अड्डेबाजी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सिमडेगा थाना एवं पीसीआर गश्ती दल द्वारा डेली, मार्केट, कॉलेज टुंगरी के पीछे,अल्बर्ट एक्का स्टेडियम तथा अन्य विभिन्न स्थानों पर छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस दल को देखकर अवैध शराब की बिक्री कर रही कुछ महिलाएं शराब छोड़कर मौके से फरार हो गईं। पुलिस द्वारा मौके पर उपलब्ध अवैध शराब को जब्त कर नियमानुसार विनष्ट कर दिया गया। -

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