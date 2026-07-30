Simdega News: अवैध शराब के खिलाफ चला छापेमारी अभियान
Simdega News: सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए एक हफ्ते के अभियान में 957 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की है और अवैध शराब बनाने वाली भट्ठी भी नष्ट की गई।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। एक सप्ताह तक चले अभियान में 957 किलोग्राम जावा महुआ एवं तीस लीटर महुआ शराब विनष्ट किए गए हैं। और अवैध शराब बनाने के लिए उपयोग होने वाली भट्ठी को भी विनष्ट किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब की रोकथाम एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।