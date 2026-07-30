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Simdega News: अवैध शराब के खिलाफ चला छापेमारी अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए एक हफ्ते के अभियान में 957 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की है और अवैध शराब बनाने वाली भट्ठी भी नष्ट की गई।

Simdega News: अवैध शराब के खिलाफ चला छापेमारी अभियान

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। एक सप्ताह तक चले अभियान में 957 किलोग्राम जावा महुआ एवं तीस लीटर महुआ शराब विनष्ट किए गए हैं। और अवैध शराब बनाने के लिए उपयोग होने वाली भट्ठी को भी विनष्ट किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब की रोकथाम एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। -

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