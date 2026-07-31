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Simdega News: पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: कुरडेग में थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों की जांच की, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग, और तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी।

Simdega News: पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान

Simdega News: कुरडेग, प्रतिनिधि। थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को थाना के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया।​ अभियान के दौरान पुलिस ने दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की गहनता से तलाशी ली। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग, बिना वैध कागजात और तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन की हिदायत दी।

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