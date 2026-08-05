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Simdega News: दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा में जलडेगा थाना की पुलिस ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सिप्रियन टोपनो को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने 5 अगस्त को पुलिस में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

Simdega News: दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जलडेगा थाना की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी सिप्रियन टोपनो को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। पीड़िता की मां ने पांच अगस्त को थाना में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। -

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