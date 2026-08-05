Simdega News: दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल
Simdega News: सिमडेगा में जलडेगा थाना की पुलिस ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सिप्रियन टोपनो को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने 5 अगस्त को पुलिस में आवेदन दिया था, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जलडेगा थाना की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी सिप्रियन टोपनो को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। पीड़िता की मां ने पांच अगस्त को थाना में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।