Simdega News: हिट एंड रन मामले में पुलिस ने फरार ट्रक चालक को किया गिरफ्तार
Simdega News: सिमडेगा में ठेठईटांगर थाना की पुलिस ने हिट एंड रन मामले में फरार ट्रक चालक गंगा सागर यादव को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने ट्रक को कसडेगा पेट्रोल पंप से जब्त किया।
Simdega News: सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। ठेठईटांगर थाना की पुलिस ने हिट एंड रन मामले में फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने प्रेसवार्ता आयोजित कर बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने ट्रक को कसडेगा पेट्रोल पंप की पार्किंग के पीछे से जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक गंगा सागर यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। -
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