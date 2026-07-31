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Simdega News: करैत सांप के काटने से वृद्ध की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सुखा झरिया गांव के निवासी पीटर डुंगडुंग को सांप ने काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना गुरुवार रात की है। परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। अब पीड़ित का इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है।

Simdega News: करैत सांप के काटने से वृद्ध की हालत गंभीर

Simdega News: जलडेगा, प्रतिनिधि। प्रखंड के सुखा झरिया गांव निवासी पीटर डुंगडुंग सांप के काटने से गंभीर हो गया है। घटना गुरुवार के रात की है। घटना के बाद परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर सदर अस्पताल में चिकित्सक की देखरेख में पीड़ित का इलाज चल रहा है। -

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