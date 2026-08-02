Simdega News: नप अध्यक्ष को मातृ शोक
Simdega News: सिमडेगा के नगर परिषद अध्यक्ष ओलिभर लकड़ा की माता का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उनका अंतिम दर्शन घोचोटोली स्थित आवास में किया जा रहा है। अधिकारियों और नागरिकों ने शोक जताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
Simdega News: सिमडेगा। नगर परिषद अध्यक्ष ओलिभर लकड़ा की माता का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें अंतिम सांसे एसबीएसी बीरू में इलाज के दौरान ली। अंतिम दर्शन के लिए उनकी माताजी के शव को घोचोटोली स्थित उनके आवास में रखा गया है। इधर नप अध्यक्ष को मातृ शोक होने पर जिले के कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। साथ ही दिवंगत के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। -
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।