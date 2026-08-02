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Simdega News: नप अध्यक्ष को मातृ शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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Simdega News: सिमडेगा के नगर परिषद अध्यक्ष ओलिभर लकड़ा की माता का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उनका अंतिम दर्शन घोचोटोली स्थित आवास में किया जा रहा है। अधिकारियों और नागरिकों ने शोक जताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

Simdega News: नप अध्यक्ष को मातृ शोक

Simdega News: सिमडेगा। नगर परिषद अध्यक्ष ओलिभर लकड़ा की माता का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें अंतिम सांसे एसबीएसी बीरू में इलाज के दौरान ली। अंतिम दर्शन के लिए उनकी माताजी के शव को घोचोटोली स्थित उनके आवास में रखा गया है। इधर नप अध्यक्ष को मातृ शोक होने पर जिले के कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। साथ ही दिवंगत के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। -

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